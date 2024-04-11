В России снова замечен в продаже кроссовер Toyota RAV4

Одним из самых востребованных кроссоверов на российском рынке является Toyota RAV4, поставки которого снова начали осуществляться в Россию. Toyota RAV4 появился в продаже по цене от 2 990 000 рублей.

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Ввоз кроссовера Toyota RAV4 осуществляется из Китая, об этом свидетельствует страна происхождения авто. За стоимость в 3 миллиона рублей автовладелец получит кроссовер Toyota RAV4 оснащенный 2,0-литровым бензиновым двигателем, мощность которого составляет 175 лошадиных сил, привод полный, вариатор.

Кроссовер Toyota RAV4, в комплектации Adventure Plus, доступен для приобретения по цене от 3 625 000 рублей. Внедорожник в данной комплектации оснащен всем тем же 2,0-литровым двигателем внутреннего сгорания, мощностью 171 лошадиную силу. Среди основных опций указаны бесключевой доступ, адаптивный климат-контроль, электронная приборная панель, камера кругового обзора, панорамная крыша, подогрев сидений, 18-дюймовые литые диски, ассистент удержания в полосе движения и ряд иных опций.

Напомним, что автомобили Toyota RAV4 официально перестали поставляться на российский рынок в 2022 году. Кроме RAV4 из продажи ушли все модели бренда Toyota, которые зарекомендовали себя как выносливые и адаптированные к российским условиям автомобили, соответствующие соотношению цена - качество.

В настоящее время практически все поставляемые автомобили Toyota на российский рынок ввозятся из Китая и имеют китайскую сборку. Транспортные средства, собранные в западных странах, можно купить только на вторичном рынке.

Напомним, что поставки автомобилей в Россию, по итогам первого квартала, увеличились в два раза. Эксперты связывают такую динамику с восстановлением автомобильного рынка и покупательского спроса. При этом отмечается, что лидеры на рынке, по сравнению с прошлым годом, сменились.