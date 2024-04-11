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Кроссовер Omoda C5 получит несколько интересных мелочей

В скором времени кроссоверы Omoda C5, которые пользуются популярностью на российском рынке, получат интересные опции. За их внедрение выступали ранее пользователи, передает портал «Китайские автомобили».

Кроссовер Omoda C5 получит несколько интересных мелочей
© Omodaglobal.com

В частности, речь идет о беспроводной зарядке с усиленной мощностью и охлаждением, а также о мягком пластике на дверных картах, говорится в публикации.

По словам менеджера по продукту Omoda и Jaecoo Ивана Максимова, цены на машины с появлением этих мелочей не повысятся. Он назвал их «банальными стандартными вещами, которые должны быть изначально». Так, по мнению специалиста, брать за них дополнительные деньги нецелесообразно.

Отмечается, что по запросам граждан в цветовой палитре кузовов Omoda C5 уже появился красный оттенок.

«На данный момент красная окраска кузова доступна только в одной комплектации – Lifestyle, но уже в скором времени ее получат абсолютно все уровни исполнения, коих, отдельно отметим, шесть (Fun, Joy, Lifestyle, Ultimate, Active, Supreme)», – говорится в публикации.

Сообщается, что сотрудники российского офиса Omoda запросили у китайцев еще один цвет для C5 – не менее яркий. Он будет идеально подходить облику броского кроссовера, добавляется в статье.

Кроме того, подчеркивается, что у седана S5 появится ручка двери багажного отделения.

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