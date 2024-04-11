Кроссовер Omoda C5 получит несколько интересных мелочей

В скором времени кроссоверы Omoda C5, которые пользуются популярностью на российском рынке, получат интересные опции. За их внедрение выступали ранее пользователи, передает портал «Китайские автомобили».

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В частности, речь идет о беспроводной зарядке с усиленной мощностью и охлаждением, а также о мягком пластике на дверных картах, говорится в публикации.

По словам менеджера по продукту Omoda и Jaecoo Ивана Максимова, цены на машины с появлением этих мелочей не повысятся. Он назвал их «банальными стандартными вещами, которые должны быть изначально». Так, по мнению специалиста, брать за них дополнительные деньги нецелесообразно.

Отмечается, что по запросам граждан в цветовой палитре кузовов Omoda C5 уже появился красный оттенок.

«На данный момент красная окраска кузова доступна только в одной комплектации – Lifestyle, но уже в скором времени ее получат абсолютно все уровни исполнения, коих, отдельно отметим, шесть (Fun, Joy, Lifestyle, Ultimate, Active, Supreme)», – говорится в публикации.

Сообщается, что сотрудники российского офиса Omoda запросили у китайцев еще один цвет для C5 – не менее яркий. Он будет идеально подходить облику броского кроссовера, добавляется в статье.

Кроме того, подчеркивается, что у седана S5 появится ручка двери багажного отделения.

Ранее во время дорожных тестов в Китае фотошпионы засняли обновленный кроссовер Chery семейства Tiggo 7 с автоматической трансмиссией.