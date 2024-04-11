Не так давно компания "Москвич" объявила цены на кроссовер "Москвич 3" 2024 года выпуска. Новый прайс-лист точно понравился россиянам. Стоимость модели - 1 655 000 рублей за начальную версию "Комфорт" со 136-сильным турбомотором и МКПП, 1 725 000 рублей стоит модель с вариатором. Как выяснила "Российская газета", теперь очередь дошла и до "Москвича 6".

Если лифтбек 2023 года выпуска оценили в 2 136 000 рублей, то машину 2024 года - в 2 220 000 рублей. Разница составила всего 64 тысячи рублей.

Версия "Бизнес" обойдется в 2 400 000 рублей (2 336 000 рублей за седан 2023 года выпуска).

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Остальные исполнения пока не получили новые цены. Поэтому озвучим стоимость автомобилей прошлого года выпуска. "Бизнес" с другим мотором - 174 л.с. - обойдется в 2 486 000 рублей, а "Техно" - в 2 626 000 рублей.

Напомним, по итогам марта 2024 года продано почти 3 тысячи автомобилей "Москвич". Из этого числа более 120 единиц пришлось на седаны "Москвич 6" и около 90 единиц на электрокроссовер "Москвич 3е".

Учитывая новую ценовую политику, можно ожидать, что и в апреле у возрожденной марки дела будут ничуть не хуже.

Ранее "РГ" сообщала, что "Москвич" активно ведет подготовку к выпуску автомобилей по полному циклу.