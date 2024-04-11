В Казахстане наладят выпуск «народного» минивэна Hyundai

Этот автомобиль создавался специально для китайского рынка. У него трёхрядный салон с двумя раздельными креслами на втором ряду и трёхместным диваном на третьем. К пассажирским местам ведут сдвижные двери, за каждой из которых скрывается проём шириной 715 миллиметров. Длина машины — солидные 4950 мм.

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Как выяснила редакция Quto, казахстанский офис марки Hyundai сертифицировал модель Custo для местного рынка под именами Custin и Custo — видимо, сейчас идёт выбор окончательного варианта. При этом минивэн получил Одобрение типа транспортного средства, а, значит, в ближайшее время должны стартовать продажи.

У наших соседей будет продаваться вариант локальной сборки — их сборкой займтся завод в городе Алматы. Машинокомплекты потсавит совместное предприятие Beijing Hyundai. О ценах говорить пока рано, но в Поднебесной автомобиль предлагается за 170 000 юаней (в пересчёте — 2 188 000 рублей).

© Hyundai

Гамма версий будет состоять лишь из одной модификации — с полуторалитровым турбомотором отдачей 170 с.л., с которым агрегатирован классический 8-ступенчатый «автомат». Привод — строго передний. Кстати, в Китае есть и более интересный вариант — с 236-сильной двухлитровой «турбочетвёркой».

Между тем, российские дилеры возобновили продажи кроссоверов Hyundai Creta. Но теперь некогда популярный вседорожник будет продаваться под маркой Solaris. Продавцы получили только одну версию модели — со 123-сильным 1,6-литровым мотором, 6-ступенчатой автоматической коробкой и передним приводом.