АвтоВАЗ будет тщательно отслеживать наличие проблем с вариатором у Lada Vesta

АвтоВАЗ будет особенно тщательно отслеживать сообщения о проблемах с работой вариатора у Lada Tesla. Об этом пишет портал «Лада.онлайн» со ссылкой на источник, близкий к заводу.

Напомним, что продажи Lada Vesta NG с модернизированным двигателем 1,8 EVO и вариатором начались в марте. Сам силовой агрегат используется впервые, а потому к дефектам предъявляется особое внимание.

По словам собеседника, все претензии, которые выявляются при предпродажной подготовке или предъявляются потребителями, будут отправлять на рассмотрение «с особой пометкой». Сама практика не является чем-то уникальным, поскольку ранее аналогичным образом АвтоВАЗ поступал с Lada Niva Travel, Largus FL, а также с Lada Vesta NG в 2022 году.

Ранее стало известно, что Lada Granta не получит вариатор от Vesta, поскольку под капотом автомобиля недостаточно места для размещения вариаторной трансмиссии. Незадолго до этого в Сети появились слухи о такой возможности, однако их опроверг директор проекта Lada Vesta Олег Груненков. Он отметил, что даже у флагманской модели пришлось вносить ощутимые конструктивные изменения для размещения вариатора.