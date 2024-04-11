Состоялся анонс старта продаж кроссоверов VGV в России

ООО "Мотор-Плейс", дистрибьютор легковых автомобилей VGV (подразделение Sinotruk) в России, готовится начать продажи двух новых кроссоверов VGV U70 Pro и U75 Plus с июня 2024 года, говорится в сообщении компании (есть в распоряжении "РГ").

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Ранее мы рассказывали подробности о моделях и о том, что при их адаптации к российским условиям было изменено до 169 компонентов, комплектации пополнились "зимними опциями".

Оба кроссовера VGV имеют три ряда сидений и по сути своей являются близнецами, но есть и важные отличия. Так, U70 Pro оснащён 143-сильным турбомотором 1.5 литра, который может агрегатироваться как МКП, так и 6-диапазонным автоматом. Y75 Plus же поставляется с двигателем мощностью 199 л.с. и 8-ступенчатой классической автоматической коробкой.

К настоящему моменту подписаны соглашения о сотрудничестве с 21 дилерским центром, автомобили уже начали появляться на складах дистрибьюторов.

Цены и комплектации пока не объявлены.