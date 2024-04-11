Российская марка Evolute регистрирует два новых названия

Компания подала заявки на регистрацию этих наименований, а также логотипов для них. И имена, и логотипы соответствуют стилистике бренда, который уже продает электромобили с названиями i-Pro, i-Sky, i-Jet и i-Van. При этом i-Hot и i-Bro не обязательно будут новыми моделями, так как заявка подана по широкому перечню категорий товаров, включая игрушки.

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Под брендом Evolute на заводе «Моторинвест» в Липецкой области выпускают слегка перелицованные (и переименованные) электромобили и гибридны Dongfeng. В конце прошлого года «Моторинвест» попал под американские санкции — автопроизводителя включили в так называемый SDN List. Это означает, что американским организациям запрещено вести с ним какие-либо дела, а иностранным компаниям, сотрудничающим с ним, грозят вторичные санкции.

По итогам 2023 года в России было продано чуть больше двух тысяч электромобилей и гибридов Evolute. По этому показателю Evolute занимает первое место среди официально представленных на российском рынке «зеленых» брендов, но существенно проигрывает параллельному импорту. Россияне по-прежнему предпочитают электрокарам российского производства китайский Zeekr, о чем свидетельствует статистика «Автостата» за первый квартал 2024 года.

Что же касается i-Hot и i-Bro, то в Evolute пока не анонсировал никаких продуктов с такими названиями. Зато в России ждут дальнобойный кроссовер i-Space, он же Fengon Landian E5. В движение его приводит установка, в которой 1,5-литровый ДВС не связан напрямую с колесами, а выступает в роли генератора. Основной же мотор — электрический, он развивает 178 лошадиных сих. Заявленный расход топлива — 5,5 литра на 100 километров, а запас хода — 1150 километров.

Стоимость i-Space пока не объявлена, но в Китае за «донорский» Landian E5 просят от 139 тысяч юаней (примерно 1,8 миллиона рублей)