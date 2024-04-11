Audi организует масштабный отзыв своих авто

Volkswagen Group of America столкнулась с серьезным вопросом безопасности, затрагивающим 91 автомобиль Audi из-за ошибки производства, произошедшей у люксембургского поставщика. В центре инцидента — неправильная пайка в модуле определения присутствия пассажира на переднем сидении, что может привести к отключению подушки безопасности и повышению риска травм при авариях, пишет 32CARS.RU.

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Первые сигналы о проблеме были зафиксированы 24 ноября 2023 года, что побудило начать тщательное расследование после получения двух гарантийных обращений в декабре. В ответ на это 27 февраля поставщик ввел улучшенные меры контроля качества, направленные на исключение будущих ошибок пайки. В качестве профилактических мер Audi поручено заменить все подозрительные модули в затронутых автомобилях. Уведомления об этой необходимости будут разосланы владельцам до конца мая.

Среди затронутых моделей находятся Q3, Q5, Q7, Q8, SQ7, RS Q8, e-tron, e-tron Sportback, A3, A4 allroad, A8, TT, S5 и RS 5, с наибольшим количеством встречающихся недостатков у модели Q5 — 36 из 91, с датами выпуска с 27 января по 29 ноября 2023 года.