В Белоруссии начали продавать модели бренда Haima

В Белоруссии приступили к продаже автомобилей китайской марки Haima. Сейчас в минском автосалоне дистрибьютора бренда можно приобрести две модели, а именно кроссовер 8S и 7-местный минивэн 7X, передает портал «Китайские автомобили».

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Кроссовер и минивэн пока представлены в шоуруме в максимальных комплектациях – Flagship и Premium.

Модели оснащены турбированным четырехцилиндровым бензиновым двигателем рабочим объемом 1594 куб. см с непосредственным впрыском топлива. Его максимальная мощность составляет 195 л.с., максимальный крутящий момент – 293 Нм, говорится в публикации.

«В трансмиссии предлагается безальтернативная 6-ступенчатая АКПП. Привод исключительно на передние колеса», – отмечает портал.

Стоимость кроссовера Haima 8S AT Flagship на белорусском рынке составляет 115 000 BYN (3,29 млн рублей). Цена минивэна Haima 7X AT Premium – 125 000 BYN (3,57 млн рублей).

Ранее «Китайские автомобили» сообщили, что в скором времени кроссоверы Omoda C5, которые пользуются популярностью на российском рынке, получат интересные опции. В частности, речь идет о беспроводной зарядке с усиленной мощностью и охлаждением, а также о мягком пластике на дверных картах, отметил портал.