Chery признала проблему с полным приводом у Tiggo 8 Pro Max

Владельцы Chery Tiggo 8 Pro Max столкнулись с проблемой работы системы полного привода. Она возникла вследствие замены комплектующих от фирм ZF и BorgWarner на китайские муфту Faps и блок управления 3LN.

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Проблема заключается, скорее всего, не в качестве самих комплектующих, а в калибровках.

"Дело в том, что первые версии программного обеспечения подключали заднюю ось слишком активно и даже когда это было не нужно. А более поздние, наоборот, использовали полноприводные возможности кроссовера крайне аккуратно", - предполагает сайт "Китайские автомобили".

В Chery о проблеме работы AWD знают и активно ведут поиск решения, которое вышло на финальный этап. Проведённые тесты демонстрируют высокую эффективность, сказали в компании.

"До конца месяца мы пригласим владельцев Tiggo 8 Pro Max, столкнувшихся с особенностью работы полного привода, в дилерские центры для установки решения. Оно обеспечит работу системы полного привода на автомобиле на самом эффективном уровне", - сообщили в Chery.

Купить Chery Tiggo 8 Pro Max 2024 года выпуска можно начиная от 3,9 млн рублей. Автомобиль оснащается двухлитровым турбомотором мощностью 197 л.с. и преселективным 7-ступенчатым "роботом".