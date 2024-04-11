Перечислены города России с самой дорогой зарядкой для электромобилей

Эксперты проанализировали стоимость зарядки для электрокаров в России. Анализ провели среди десяти городов, в которых расположено большинство станций. По данным аналитиков геосервиса 2ГИС, дороже всего заряжать электрокары жителям Санкт-Петербурга, где средняя стоимость одного киловатт/часа составляет 19,89 рубля. Таким образом, чтобы проехать сто километров владельцам батарейных моделей в Северной столице потребуется 340 рублей.

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На втором месте по дороговизне зарядки расположился Краснодар, где сто километров пути обойдутся автомобилистам в 336 рублей. При этом на территории города расположено всего 55 зарядных станций. Замкнул тройку «антилидеров» Нижний Новгород, жителям которого потребуется 334 рубля, чтобы преодолеть сто километров.

Далее в списке следуют Екатеринбург и Челябинск с расчетом 314 и 307 рублей, соответственно. Жителям Москвы за сто километров пути приходится платить 302 рубля.

Кроме того, дорогая зарядка для батарейных моделей в Казани, Южно-Сахалинске, а также Новосибирске. Дешевле всего запитать электрокары могут жители Красноярска, которым требуется всего 189 рублей на сто километров пути.

Свой анализ специалисты рассчитывали на примере Nissan Leaf, который является самым популярным электромобилем в России.

В начале апреля в России анонсировали размещение шести тысяч новых зарядных станций. Власти планируют поддерживать регионы в развитии электрозарядной инфраструктуры.