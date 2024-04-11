Xiaomi прояснила правила пользования автомобилем SU7

Xiaomi начала уведомлять владельцев своего автомобиля Super Ultra 7 (SU7) о правилах пользования автомобилем. Об этом сообщает издание ITHome.

В документе указывается, что быстрая езда на SU7 на профессиональных гоночных трассах запрещена. Подобные условия оказывают огромную нагрузку на компоненты автомобиля, что требует профессионального обслуживания и опыта со стороны водителя.

Кроме того, Xiaomi запретила вносить изменения в конструкцию электрокара. В компании уверяют, что перед выпуском SU7 прошел ряд тщательных проверок, которые гарантируют надежность и производительность. Модификация может помешать нормальному функционированию SU7.

Отдельно водителям разъяснили работу установленных в машине камер видеонаблюдения. Инженеры утверждают, что они могут записывать видео «в целях безопасности». Лица всех людей снаружи при удаленном просмотре будут размываться для защиты конфиденциальности, но сделанные внутри салона кадры будут четкими.

Также компания объяснила, как открыть багажник — в правилах указывается, что отдельной физической кнопки у замка нет. Сделать это можно с центрального сенсорного экрана или с помощью голосовой команды.