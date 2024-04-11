Состоялся анонс международного Пекинского автосалона 2024

Восстановившись после долгого простоя, обусловленного пандемическими ограничениями, Beijing Motor Show, широко известное как Auto China, объявило о своем триумфальном возвращении в 2024 году. Это событие стремится занять центральное место в международном автомобильном сообществе. Последний раз выставка проводилась в 2018 году, и за прошедшие годы ожидания возобновления выставки только нарастали, пишет SPEEDME.RU.

© Wikimedia Commons

Ожидается, что предстоящее мероприятие соберет под свои арки гигантов автомобильной промышленности, в том числе BMW, Mercedes-Benz и Lamborghini, которые готовы раскрыть свои последние достижения, предназначенные как для глобального рынка, так и для местных потребителей. Китайские автопроизводители, такие как BYD и GWM, также будут в центре внимания, подтверждая свое усиливающееся присутствие на международной арене.

Среди наиболее ожидамых новинок выделяется Volkswagen Tayron, задуманный как семиместный вариант новейшего поколения Tiguan. Вызывает оживление и новость об электрической версии Lamborghini Urus, чья мощность должна превзойти 700 лошадиных сил. MINI собирается представить обновленный Cooper Electric, уже вызвавший активные обсуждения среди энтузиастов марки. Mercedes анонсирует дебют электрической версии своего знакового внедорожника G-Class, сохраняя его культовый дизайн.

Согласно отчетам Autoexpress, Auto China 2024 станет местом, где будут представлены последние разработки автомобильного мира и технологии будущего. От эксклюзивных концептов до серийных моделей, от бензиновых двигателей до новейших электромоторов — каждый гость выставки найдет что-то захватывающее. Это мероприятие обещает стать праздником инноваций и дизайна, демонстрируя лучшее, что предложит автомобильная индустрия в 2024 году.