В Китае начались продажи бюджетного седана Wuling Starlight EV

В Китае начались предпродажи электрических седанов Wuling Starlight EV. Об этом сообщает carnewschina.com. Автомобиль предлагается от 109 тыс. юаней (1,4 млн рублей по курсу на момент публикации).

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Длина автомобиля составляет 4835 мм, колесная база — 2800 мм. В оснащение вошли светодиодная оптика и 18-дюймовые легкосплавные диски. Потребители могут выбрать один из четырех цветов кузова. Салон машины представлен в двух цветовых решениях – черном и светло-песочном.

Автомобиль получил цифровую приборную панель, аудиосистему, сиденье водителя с электронной регулировкой в ​​шести направлениях, USB-порты для зарядки и крепление детского сиденья Isofix.

Новый Wuling Starlight EV предложат с электрическим двигателем мощностью 136 л.с. Запас хода составляет около 500 км. Максимальная скорость машины 150 км/час.