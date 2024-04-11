В России обновленный Geely Monjaro начали выдавать первым покупателям

Самая популярная модель Geely обновилась в начале апреля, а спустя неделю первым клиентам уже выдали автомобили, сообщает «Российская газета» со ссылкой на ГК «Прагматика». С обновлением Monjaro не подорожал, хотя нововведений несколько. Во-первых, в палитру добавили новый матовый цвет кузова, во-вторых, проявился еще один вариант отделки салона, выполненный в темных тонах, и, наконец, в-третьих, изменился дизайн фоновой подсветки в дверных картах.

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У Monjaro по-прежнему три комплектации, базовая Luxury, «средняя» Flagship (от 4 894 990 рублей без скидок) и топовая Exclusive (от 4 994 990 рублей). В первых двух с обновлением появилась новая расцвета салона — сочетание черной экокожи и замши, она заменила коричневую отделку с бежевыми вставками. Кроме того, изменился дизайн атмосферной подсветки в дверных картах. Что же касается топового исполнения Exclusive, то для него теперь доступны два эксклюзивных цвета кузова вместо одного: к изумрудному Emerald Blue добавился матовый Lomo Grey.

В техническом плане Monjaro остался прежним. В движение его приводит двухлитровый бензиновый мотор мощностью 238 лошадиных сил. Коробка передач — восьмидиапазонный автомат, привод полный. Кроссовер расходует 8,5 литра топлива на 100 километров в смешанном цикле и разгоняется с места до 100 километров в час за 7,7 секунды.

По итогам марта 2024 года Geely Monjaro перешагнул отметку в пять тысяч реализованных автомобилей (по статистике «Автостат»). Россияне приобрели 5175 таких кроссоверов, что соответствует росту в 30 раз по сравнению с тем же месяцем 2023 года. По популярности он превосходит отечественную Lada Niva Legend (4772 проданных экземпляра).