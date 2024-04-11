Chery заработала в России рекордные 556 млрд рублей за год

Chery заработала в России полтриллиона рублей за год. Это рекорд. Выручку в размере 556 миллиардов рублей получило АО «Чери Автомобили Рус» в прошлом году, пишет «Интерфакс». Это в 3,8 раза больше показателя 2022 года, и является абсолютным рекордом для российского рынка. До этого самой большой выручкой могли похвастаться только компании, наладившие местное производство. Но и по сравнению с ними прошлогодний показатель Chery намного выше.

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Чистая прибыль Chery в 2023 году выросла на 16,5 процента до 34,7 миллиарда рублей. Только продажа автомобилей принесла «Чери Автомобили Рус» 538,6 миллиарда, что почти вчетверо больше, чем в 2022 году. На запчастях производитель заработал еще 16,2 миллиарда рублей (в 3,7 раза больше в годовом сравнении).

Ранее самая большая выручка была зафиксирована до исхода западных автобрендов — в 2021 году. Тогда 354,8 миллиарда рублей за год заработал Volkswagen, 332 миллиарда — Toyota. Обе компании владели производствами на территории России.

Третье место по выручке тогда занял отечественный АвтоВАЗ с 301,2 миллиарда рублей. При этом по объему продаж автомобилей он лидировал. Сколько удалось заработать производителю Lada в 2023 году, неизвестно: отчетность он не публиковал.

Пока китайские компании наращивают доходы, автозаводы терпят многомиллиардные убытки. Так, площадка Hyundai в Санкт-Петербурге, остановившая конвейер в 2022 году, в 2023-м потеряла почти 17 миллиардов. Убыток в размере 13,7 миллиарда за тот же год потерпел петербургский завод Nissan.