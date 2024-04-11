Российский авторынок вошел в пятерку крупнейших в Европе

В марте российский автомобильный рынок опустился до пятого места в европейском первенстве. Об этом сообщает агенство «Автостат».

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Крупнейшим авторынком по итогам марта стал британский. В Соединенном Королевстве продали 317 тыс. машин (+10,4%) - это лучший результат за первый весенний месяц c 2019 года. Положительная динамика на местном рынке продолжается уже 20 месяцев подряд.

Вторую строчку заняла Германия, где продали 263 тыс. автомобилей (-6,2%). За ней следует Франция, которая реализовала 180 тыс. машин (-1,5%).

На четвертом месте расположилась Италия, чьи дилеры продали 162 тыс. автомобилей (-3,7%). Россия же опустилась на пятую строчку в списке, реализовав в марте 146 тыс. авто (показатель вырос в 2,1 раза).

До этого сообщалось, что в России значительно снизились ставки автокредитов на новые машины - с 19% до 16%. В то же время средний срок займов сократился до 68 месяцев. По словам аналитиков, подобные тенденции появились за счет конкуренции между производителями, которые открыли специальные программы с субсидированными ставками на срок от двух до пяти лет. При этом в сегменте машин на «вторичке» в марте эксперты зафиксировали стагнацию. Средняя ставка по таким кредитам почти не изменилась и составила порядка 20%. Сроки займов на подержанные машины выросли в среднем до 76 месяцев.