КамАЗ будет платить за выявленных шпионов

Как отмечают сотрудники блока безопасности компании, в сложившихся условиях есть реальные угрозы для промышленных предприятий. Поэтому заводчан просят оперативно сообщать обо всех замеченных фактах фото- и видеосъёмки территории автозавода из-за её пределов.

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При обнаружении факта съёмки объектов ПАО «КАМАЗ» по внешнему периметру об этом необходимо сообщить сотрудникам блока безопасности либо по номеру телефона, либо при помощи мессенджеров. За подтвержденную службой безопасности информацию предусмотрено вознаграждение.

Заводчан просят сообщить время и место, когда проводилась съёмка, а также запомнить внешность, особые приметы и одежду нарушителей. При возможности необходимо продолжить наблюдение, чтобы знать направление передвижения. Но не стоит пытаться самостоятельно задержать лицо.

А ещё КамАЗ наладит выпуск собственного «автомата». До введения санкций челнинский автогигант закупал немецкие «роботы» марки ZF, а теперь создаст этому агрегату замену.