Состоялся официальный анонс запуска производства автомобилей Skoda в Казахстане

Компания Skoda и казахстанский завод Allur подписали соглашение о начале выпуска автомобилей чешской марки. Начнут с крупноузловой сборки, возможность CKD-производства (сварка и окраска) будет рассмотрена к концу года.

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На предприятии в Казахстане будут выпускаться Skoda Octavia, а также вся международная линейка кроссоверов - Kamiq, Karoq и Kodiaq. Подробностей об оснащении машин пока нет.

К мелкоузловой сборке автомобилей могут приступить, как было заявлено на подписании меморандума, "после 2025 года". На 2024-й намечена подробная технико-экономическая оценка.

Вернётся ли Skoda в Россию альтернативным путём через Казахстан - на этот вопрос попробовал ответить портал 74.ru. При нынешних условиях, когда всю разницу в пошлинах, НДС и акцизах приплюсовывают к утилизационному сбору, параллельный импорт "Шкод" невыгоден. Такие правила начали действовать с апреля, и случались прецеденты, когда владельцу приходили уведомления от ФТС о задолженностях.

Другая альтернатива - повторение "трюка", как с Hyundai и Kia, которые теперь в России выпускаются и продаются под брендом Solaris.

"РГ" предполагала, что новый бренд, зарегистрированный AGR (владеет бывшим заводом Volkswagen/Skoda в РФ), будет использован для перезапуска некоторых моделей VW и чешской марки.