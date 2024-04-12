Власти решили взять под контроль передвижные АЗС

Российские власти хотят ужесточить контроль за передвижными и контейнерными автозаправками - обязать их владельцев уведомлять об открытии таких АЗС и отводить для этих заправок специальные места. Об этом рассказали «Известия».

20 марта министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что доля фальсификата на топливном рынке РФ снизилась с 20 процентов в 2015 году до четырех процентов в 2023-м. В то же время он рассказал, что в течение последних двух лет выявляются случаи продажи топлива через передвижные АЗС в местах, не предназначенных для этого.

По данным газеты, ужесточение контроля за передвижными АЗС обсуждалось на совещании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Помимо уведомлений и специальных мест для заправок, власти также предлагают ввести административные штрафы за нарушение требований к передвижным АЗС.

В Росстандарте «Известиям» заявили, что топливо на подобных заправках может оказаться некачественным, также там могут быть нарушены единство измерений, правила перевозки опасных грузов и требования пожарной безопасности.

В правительстве считают, что подача уведомлений об открытии передвижных заправок не станет обременительной для бизнеса, но обеспечит прозрачность и подконтрольность таких АЗС.

«Известия» отмечают, что в российских регионах появилось несколько тысяч передвижных и контейнерных АЗС, работающих без лицензий. Их владельцы переоборудуют под заправки машины и самовольно открывают бензоматы. Бензин они продают в среднем на пять рублей за литр дешевле.

Глава направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова заявила, что полностью запрещать работу таких АЗС нельзя, так как они востребованы на отдаленных и труднодоступных территориях, где невыгодно создавать полноценную заправку.