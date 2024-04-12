Поставщикам АвтоВАЗа выделили субсидии на 300 млн

В рамках НИОКР трём крупным поставщикам тольяттинского автогиганта Минпромторг РФ выдал суммарно 300 млн рублей. Обозначенные средства пойдут на расширение производства.

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О выделении дополнительного финансирования в размере 300 млн рублей поставщикам АвтоВАЗа сообщил в своём Telegram-канале Минпромторг РФ. Уточняется, что средства получат три компании: «Рулевые системы» (г. Тольятти), «ВАЗинтерсервис» (г. Тольятти) и СААЗ (г. Скопин).

«Рулевые системы» на дополнительные средства создадут производство рулевых узлов с электроусилителем. Компоненты будут устанавливаться на легковые и лёгкие коммерческие автомобили. «ВАЗинтерсервис» планирует разработать технологии производства унифицированных инновационных гидравлических тормозных систем. СААЗ рассчитывает спроектировать конструкции телескопических стоек, амортизаторов подвески и газовых пружин.

Ранее, напомним, стало известно, что АвтоВАЗ лишился поставщика подушек безопасности JSS. Пришлось искать альтернативу.