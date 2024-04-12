В России начали дешеветь автомобили с пробегом

В России в марте зафиксировали снижение стоимости автомобилей с пробегом. Такая динамика наблюдается как у частных продавцов, так и у дилеров, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков «Авто.ру Бизнес».

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Отмечается, что специалисты проанализировали данные по всем популярным классифайдам. В сравнении с февралем средняя цена от частных продавцов снизилась на 4%, до 1,41 млн рублей. Падение к уровню января — 2,5%.

У автодилеров в марте стоимость упала с 2,1 млн рублей в феврале 2024-го до 2,05 млн рублей (-2,5%). Цена к началу года снизилась на 1%.

По словам директора по развитию «Авто.ру Бизнес» Даниила Шкурыгина, несмотря на ужесточение правил уплаты утилизационного сбора на автомобили, ввезенные из стран ЕАЭС, ажиотажного роста спроса на машины с пробегом в России нет.

Эксперт отметил, что распределение спроса практически осталось на прежних уровнях, а сроки продажи автомобилей с пробегом на складах дилеров все еще остаются высокими. Так, профессиональные игроки пошли на снижение стоимости. Частные продавцы после этого приняли аналогичное решение, добавил собеседник.

Ранее Минпромторг РФ поделился перечнем транспортных средств для доначислений по утильсборам. Он опубликован на сайте ведомства. В списке числятся 3374 модели.