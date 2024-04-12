Студенты разработали новый концепт Pagani

В проекте приняли участие 24 студента Итальянского института дизайна в Турине: они представили полноразмерный макет под названием Alisea, близкий по габаритам к Zonda. Концепт выглядит футуристично из-за гладких линий кузова, узких наружных зеркал и вытянутой кормы. В видео, опубликованном на YouTube-канале института, говорится, что в этом суперкаре воплощена 25-летняя творческая биография Pagani, но переосмысленная.

Концепт Alisea так и останется концептом и серийным не станет — новые модели в планах Pagani пока не значатся.

Марка продолжает выпускать различные модификации гиперкара Huayra. Последняя из них была представлена в начале этого года — это был трековый Huayra R Evo со съемными панелями крыши и новым аэродинамическим обвесом. Эта версия была разработана для серии мероприятий Arte In Pista, в которой принимают участие владельцы трековых Pagani.

Ну а последней полноценной новинкой марки была Utopia, дебютировавшая в 2022 году. Компания работала над ней на протяжении шести лет, и в итоге выпустила классический гиперкар с 864-сильным шестилитровым мотором V12 от Mercedes-AMG. Пару ему составляет роботизированная коробка передач Xtrac, которая находится в одном блоке с электронноуправляемым дифференциалом. Предусмотрен и вариант с «механикой».

Тираж Утопии составляет 99 экземпляров, а стоит она от 2,15 миллиона евро без учета налогов (почти 215 миллионов рублей).