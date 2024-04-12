По следам Xcite: Chery хочет выкупить завод Nissan

На этот раз китайский автогигант присматривается к производственной площадке Nissan в Испании. Локализация необходима для успешного вывода на европейский рынок моделей под различными брендами, которых у Chery немало: Exeed, Omoda, Exlantix, Jetour, Jaecoo.

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По сообщению агентства Reuters, которое ранее "сватало" Chery в качестве страны для создания производственных мощностей Италию, теперь говорит об интересах китайцев к заводу Nissan недалеко от Барселоны, который был в эксплуатации до 2022 года. Последними моделями, сходившими с конвейера, были Nissan Navara и e-NV200.

Испанские инвестиции Chery выглядят более вероятными, считают эксперты. Представители правительства могут встретиться с китайской стороной на днях.

Chery уже "освоила" один завод Nissan. Пусть не прямо, но косвенно: на предприятии в Санкт-Петербурге, на котором производились Nissan, теперь выпускают Chery Tiggo 7 Pro под российским брендом Xcite.