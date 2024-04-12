Кроссовер Xpeng G6 получил новую дешевую версию

Купеобразный электрокросс G6 дебютировал год назад, и теперь Xpeng решила подстегнуть спрос более доступным вариантом, пишет издание CnEVPost. Автомобиль получил версию стоимостью 199 900 юаней — 2,6 миллиона рублей, что на 10 тысяч юаней или почти пять процентов ниже прежней стартовой цены. «Скидочная» цена ниже еще на 20 тысяч и равна 2,3 миллиона в пересчете на рубли.

© Motor.ru

В комплектации под названием 580 Plus у Xpeng G6 полностью черный кузов с черными же элементами — зеркалами заднего вида и колесными дисками. Даже эмблема марки выкрашена в темный.

«Начальный» G6 приводится в движение единственным электромотором мощностью 296 лошадиные силы. На разгон с места до «сотни» заднеприводный кроссовер тратит 6,6 секунды, а максимальная скорость равна 200 километрам в час. Батарея осталась прежней — это литий-железо-фосфатного аккумулятор емкостью 66 киловатт-часов, обеспечивающий до 580 километров хода без подзарядки по китайскому циклу CLTC.

Однако не обошлось без упрощений. Снизить цену удалось за счет уменьшения числа опций комфорта. Например, водительское сиденье лишили поясничной опоры, а количество динамиков аудиосистемы сократили с 18 до восьми.

Цена G6 таким образом приблизилась к верхней планке, которую Xpeng хочет установить для всех своих моделей — 150 тысяч юаней. Причина — в растущей конкуренции на китайском рынке электрокаров. Нижняя планка должна опуститься до 100 тысяч юаней, о чем в марте заявил сам гендиректор Xpeng Хэ Сяопэн.