Subaru выпустила спецверсию кроссовера Forester

Компания Subaru выпустила специальную версию своего компактного кроссовера Forester для японского рынка - STI Sport Black Interior Selection. Об этом рассказал портал Carscoops.

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Выпуск спецверсии означает, что Subaru Forester пятого поколения проживет еще один модельный год в Японии с почти полностью сохранившимся дизайном и силовыми агрегатами, отмечает издание.

Спецверсия базируется на спортивной комплектации STI Sport. Салон авто обит кожей наппа, интерьер выполнен в черном цвете с серебряной строчкой. STI Sport Black Interior Selection можно комбинировать с эксклюзивным цветом кузова Offshore Blue Metallic (темно-синий металлик).

Несмотря на связь с STI Sport, модель не получила повышения мощности по сравнению с другими комплектациями, обеспечивая те же 175 лошадиных сил от 1,8-литрового оппозитного двигателя с турбонаддувом. Однако авто получило набор амортизаторов STI, что улучшило характеристики управления.

Цены на Subaru Forester 2024 года в Японии начинаются от 3 069 000 иен (около 20 040 долларов).

По версии Carscoops, обновленная модель Subaru Forester шестого поколения может быть представлена в Японии в 2025 году после ее запуска в Северной Америке. Премьера этой модели состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре 2023 года. Характеристики авто изменились ни слишком сильно, но Forester получил новые опции - к примеру, вентиляцию кресел и возможность подключить смартфон к мультимедийной системе без проводов.