Названы машины, ремонт которых может затянуться на полгода

Ремонт некоторых автомобилей может занимать полгода и более. Об этом сообщает портал Njcar.ru со ссылкой на владельца автосервиса.

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Отмечается, что в настоящее время практически нельзя купить сразу запчасти для ремонта двигателя или коробки передач на довольно известные автомобили американских, европейских и китайских производителей. Речь идет о таких марках, как Audi, Mercedes-Benz, Buick, Alfa Romeo, Porsche, Changan, FAW и BAW, говорится в публикации.

Владельцам подобных машин, сталкивающимся с нехваткой запчастей, приходится производить ремонт узла, а не полную его замену, отмечает автор.

«Отсутствие возможности покупки запчастей у официальных дилеров и долгие сроки ожидания необходимых деталей приводят к тому, что авто может простоять без движения до полугода», - подчеркивается в статье.

Ранее сообщалось, что, согласно результатам исследования, проведенного «Авто.ру», почти три четверти (74%) владельцев китайских автомобилей оценивают свой опыт эксплуатации машин зимой как позитивный.