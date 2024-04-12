В какие цвета красили автобусы в СССР и почему многие из них были желтыми

Система общественного транспорта в Советском Союзе опиралась не только на практичность и логистику, но и на психологию в выборе цвета для покраски автобусов, пишет Life.ru. Несмотря на то, что автобусы были разных цветов, больше всего в памяти запомнились транспортные средства, покрашенные в охру — оттенок желтого.

Если оглянуться назад в историю отечественного автомобилестроения, то окажется, что советская промышленность выпускала десятки различных моделей автобусов. Однако на деле жители СССР запомнили четыре основных модели: КАВЗ, ПАЗ, ЛАЗ и ЛиАЗ-677.

КАВЗ

Курганский автобусный завод начал выпускать КАВЗ-685 с 1971 года. Модель была создана на шасси от грузовика ГАЗ-53 и рассчитана на 21 пассажира. Грузовое шасси дало транспортному средству повышенную проходимость и потому использовали автобус в отдаленных местах: в таежных поселках, горной местности и на лесозаготовках.

В 1981 году завод также выпустил ограниченную серию автобусов «Урал-375» для тяжелых условий. Спустя четыре года инженеры разработали версию на шасси от ЗИЛ-130 для высокогорных районов.

Сейчас многие считают, что КАВЗ красили в желтый цвет, но на деле это не так. Покрывать охрой корпуса начали в 1990-е годы. Позднее, в 2001 году, завод начал выпускать школьные автобусы, отвечающие новым правилам безопасности. Их снимки распространились по Сети и стали ассоциироваться с советскими версиями автомобилей.

В СССР КАВЗы были двухцветными: низ выкрашивали в голубой или светло-зеленый цвет, а верх — белый. Иногда автобусы выпускали полностью голубыми. Единственная модификация советских времен, покрашенная в охру — модели для почтовых отделений. При этом они отличались дополнительной красной полосой.

ЛАЗ

ЛАЗы выпускались на Львовском автобусном заводе с 1958 года. Первым автобусом стал ЛАЗ-697 «Турист» на 33 пассажира. В различных модификациях модель выпускали вплоть до 1982 года. Со временем его вместимость увеличили до 41 пассажира. Кроме «Туриста» завод выпускал ЛАЗ-699. Она отличалась пневмоподвеской и более мощным двигателем.

Основным цветом междугородних ЛАЗов был белый с голубыми, зелеными или светло-коричневыми полосами. В охру и оранжевый цвет красили лишь городские автобусы ЛАЗ-4202, которые выпустили ограниченной серией в 1978 году. Испытания показали, что автобусу не хватает надежности.

ПАЗ

ПАЗ-652 — неприхотливый автобус, знакомый каждому жителю сельской местности, школьнику и студенту. Компактности транспортного средства удалось добиться установкой двигателя внутри салона, рядом с водителем. Компоновка же стала и проклятием для пассажиров — в салоне пахло бензином и иногда в него просачивались выхлопные газы. Однако были и плюсы. Сидения были мягкими, а проблему с запахами сперва решали форточками в салоне, а после — с помощью раздвижных окон. Сидя могли ехать 21 пассажир, еще столько-же — стоя.

Первый ПАЗ-652 выпустили в 1958 году. Их красили в два цвета: кузов был покрашен в оранжевый цвет, а крыша и низ — в белый. Позднее в производство пошла модель ПАЗ-672, которую уже стали красить в охру.

Городские автобусы

Чаще всего желтого цвета были автобусы, которые ездили на городских маршрутах. В СССР это были ЛиАЗ-677М и его варианты, а также «Икарусы», закупки которых начались в 1973 году. Последние начали приобретать из-за нехватки городского транспорта несмотря на то, что ЛиАЗов выпустили свыше 300 тысяч.

Выбор цвета был обоснован не только доступностью пигмента (его делали из окиси железа и глины), но и безопасностью. Согласно статистике, желтые машины реже попадают в ДТП. Их хорошо заметно как днем, так и летом. Ярко-желтого или ярко-оранжевого пигментов в Советском Союзе не было — их нужно было завозить из-за рубежа, что в конечном счете привело бы к дополнительной затрате при производстве. Сама по себе охристая краска была не только дешевой, но и прочной, что тоже важно для автобуса.