Чиновников Ростовской области пересаживают на «Москвичи»

Объявлен ряд аукционов на бюджетные автомобили, которые могут стать идеальным вариантом для формирования автопарка государственных организаций и ведомств.

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О закупке госучреждениями Ростовской области российских автомобилей «Москвич» сообщило издание don24.ru. По данным источника, первопроходцем в данном регионе стала спортивная школа олимпийского резерва № 35 имени братьев Самургашевых. Ещё в прошлом году она провела тендер на покупку кроссовера «Москвич 3» стоимостью 2 млн рублей.

Из материалов госзакупок следует, что в январе 2024 года мэрия Ростова объявила о намерении приобрести 15 «Москвичей 6». Ещё один аукцион проводится научно-исследовательским противочумным институтом в Ростове. Федеральное казённое учреждение планирует приобрести «Москвич 3» или аналог за 1,8 млн рублей.

Ранее, напомним, стало известно, что Свердловская область решила купить 10 иномарок за 66,4 млн рублей. Тендер «заточен» под китайские люксовые внедорожники Tank 500.