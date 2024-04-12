В России делают «багги будущего»

Российские компании разрабатывают «багги будущего», который получит закрытый кузов, автомобильные органы управления и будет подходить как для спортивных соревнований, так и для утилитарных задач. Об этом в интервью Telegram-каналу «Автопоток» рассказал один из авторов проекта, директор фирмы Formula7 Алексей Бердинских.

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Вместе с московской компанией Formula7 над воплощением проекта в жизнь работает подмосковная «Ф-МоторСпорт».

Багги - это легкий, обычно открытый автомобиль с простой конструкцией, предназначенный для езды по бездорожью или соревнований. Колесная база и ширина колеи у багги обычно больше, чем у квадроциклов, поэтому они устойчивее и менее склонны к опрокидыванию. Также багги более просторны и могут вместить больше пассажиров.

Российские компании вязли за основу своего багги канадский BRP Maverick - «законодатель мод в классе SSV», где посадка идет «плечом к плечу», как в автомобиле. Бердинских отметил, что в России используют название «багги», но правильнее такой транспорт называть именно SSV. Новый российский SSV будет электрическим или гибридным.

Бердинских рассказал, что проект находится в статусе патентования.

«Дальше уже отдаем китайцам все чертежи, для того чтобы они разрабатывали все электрическое на него», - подчеркнул он.

Силовая установка «багги будущего» не будет готовым решением, ее разработают специально под новый проект. Транспортное средство планируют оснастить двумя двигателями - одним сзади и одним спереди. Привод будет полным, с отключаемой передней осью. У авто также будет все необходимое для сертификация для дорог общего пользования - фары, поворотники, ремни безопасности, тормоза.

Опытный образец будет произведен после того, как китайские партнеры разработают электродвигатель. Произойдет это в течение года, ожидают авторы проекта.