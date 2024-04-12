В Aston Martin объяснили, почему отказались от электромобиля

Aston Martin решил отложить выпуск ранее анонсированных электромобилей. Как сообщает Autocar, первую модель с электрическим двигателем планировалось выпустить к 2025 году, однако теперь ее представят не раньше конца 2026 года и запустят в продажу уже в 2027 году.

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Летом 2023 года компания подписала соглашение с американским Lucid Motors и объявила о разработке модульной платформы для электромобилей, которая станет основой четырех новых моделей. Ожидалось, что первая машина из этой серии появится уже в 2025 году.

Однако планы производителя изменились. Как заявил исполнительный директор компании Лоренс Стролл, сейчас в спросе на электромобили больше «политически мотивированного» ажиотажа, нежели реального интереса со стороны покупателей. Сами машины уже спроектированы, однако клиенты предпочитают покупать модели с двигателями внутреннего сгорания, подчеркнул он.

Директор добавил, что сейчас Aston Martin работает над гибридными автомобилями. Они будут использовать 8-цилиндровые двигатели от Mercedes-Benz. По мнению Лоренса, подобные варианты будут популярны еще по меньшей мере 10 лет.

Отметим, что это не первый случай, когда Aston Martin отказывается от анонсированных планов по электромобилям. Еще в 2019 году компания представила «готовый к производству» Rapide E на Шанхайском автосалоне. Производитель планировал выпустить 155 единиц, однако в последний момент от этой идеи отказались.