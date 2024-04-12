Россия может вернуться к выпуску бензина «Евро-3»

Из-за угрозы дефицита НПЗ уже сократили выпуск ароматических углеводородов, чтобы перенаправить прямогонное сырьё на бензиновые установки. Это привело к росту цен на толуол. Не исключено также возвращение к вредной и ныне запрещённой октаноповышающей добавке – монометиланилину.

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О сложностях, с которыми столкнулись нефтеперерабатывающие заводы, рассказала газета «Коммерсантъ». По данным источника, из-за угрозы дефицита топлива властями обсуждаются радикальные меры. В том числе – возврат к производству бензина стандарта «Евро-3».

Минэнерго, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) уже поручено провести анализ ценообразования на компоненты для высокооктанового бензина для выявления факторов необоснованного роста. Инициатором проверки стала «Татнефть». ФАС начала анализ ценообразования на толуол и направила запросы нефтяным компаниям.

Толуол получается методом каталитического риформинга нефти и используется в качестве растворителя, сырья для оргсинтеза и высокооктановой добавки к моторным топливам. В 2023 году в стране было произведено 320 тыс. тонн толуола, из которых 200 тыс. тонн были использованы в роли компонента бензина (в среднем его содержание в бензине – 0,5%). Крупнейшими производителями данного компонента являются Омский НПЗ (60 тыс. тонн), «Уфанефтехим» (90 тыс. тонн), «Славнефть-ЯНОС» (40 тыс. тонн), а также «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (30 тыс. тонн) и «Газпром нефтехим Салават» (25 тыс. тонн). В чистом виде толуол как октаноповышающий компонент практически не используется – он попадает в бензин в составе риформата.

Главной добавкой для повышения октанового числа является метил-трет-бутиловый эфир (в среднем – 10% в бензине). Поскольку бензин и толуол производятся из одних компонентов первичной переработки, в марте объёмы выпуска последнего пришлось сокращать, чтобы перенаправить дополнительное сырьё на выпуск бензина.

По данным источника, властями уже обсуждался сценарий внесения изменений в текущий техрегламент и частичный возврат к стандарту бензина «Евро-3» (с содержанием ароматики до 42%). Также не исключено снятие запрета на использование монометиланилина (ММА), запрещённого в далёком 2016 году по экологическим соображениям. Снятие таких ограничений позволит повысить выпуск автомобильного топлива на 10%, что перекроет негативный эффект от закрытия ряда мощностей на НПЗ.

Ранее, напомним, стало известно, что в Казахстане повысят цены на топливо для иностранцев. Соответствующий приказ подготовило местное Минэнерго.