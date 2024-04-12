В России предложили штрафовать за пьяную езду на электросамокате

Минтранс РФ совместно с сервисом «Юрент» выступили с инициативой штрафовать пьяных пользователей электросамокатов на сумму до 100 тысяч рублей. Об этом заявил гендиректор сервиса Иван Туринге, пишет ТАСС.

«Мы выступили с инициативой вместе с Минтрансом, чтобы ввести сервисный штраф для пользователя за езду в пьяном виде. Предложено штрафовать их до 100 тыс. рублей, по аналогии с каршерингом», - пояснил Туринге.

На данный момент прорабатывается вопрос выявления и фиксации подобных нарушений. Кикшеринговый сервис «Юрент» намерен сосредоточиться и на реализации возможности идентификации возраста пользователей через портал «Госуслуги».

В планах также инвестировать 1 рубль с каждой поездки пользователей в инфраструктуру и безопасность, в первую очередь в увеличение протяженности велополос.

Ранее в Москве заявили о намерении увеличить количество камер, которые автоматически выявляют нарушения пользователей электросамокатов и электровелосипедов. При этом в прошлом году количество ДТП с электросамокатами и средствами индивидуальной мобильности в России выросло в три раза и составило более 2,6 тыс. случаев. В результате ДТП погиб 31 человек, травмы получили 2,72 тыс. человек, в том числе 919 детей в возрасте до 16 лет.

В МВД обратили внимание на то, что в основном участниками аварий с СИМ становится молодежь: 42% пострадавших - это люди в возрасте до 20 лет.