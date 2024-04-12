GAC привезет в Россию новый кроссовер GS4 Max

Кроссовер GAC Emkoo, который должен появиться в России, не успевают оснастить полным приводом, потому бренд GAC принял решение вывести на российский рынок другую модель под названием GS4 Max. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на официального представителя GAC Motor в России Анну Бован.

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Длина GAC GS4 Max составляет 4685 мм при колесной базе 2750 мм. По сравнению с автомобилем прежнего поколения у новинки изменился дизайн, в частности, кроссовер получил новую увеличенную решетку радиатора, большие воздухозаборники, скрытые дверные ручки и задний спойлер. В целом, машина стала напоминать кроссоверы японского бренда Infiniti.

В машине есть 14,6-дюймовый центральный сенсорный экран, сиденья с подогревом, восемь подушек безопасности, включая передние, боковые, шторки и задние боковые подушки безопасности.

Автомобиль получил 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 177 л.с. и семиступенчатую роботизированную коробку передач с двойным сцеплением. Средний расход топлива с таким силовым агрегатом составляет 6,8 л. на 100 км.

В Китае GAC GS4 Max стоит 100 тыс. юаней (1,3 млн рублей по текущему курсу). Цена модели в России не объявлена.