Зафиксированы новые рекорды скорости на льду Байкала

В ходе фестиваля «Дни скорости на льду Байкала — 2024» установили десять новых национальных рекордов скорости. Они были утверждены Российской автомобильной федерацией (РАФ), передает портал «Авто Mail.ru».

© Фестиваль "Дни скорости на льду Байкала"

Для заездов на природном льду были подготовлены специальные дорожки длиной 14−15 км. Они рассчитаны на движение со скоростью 300 км/ч. Рекордные попытки предпринимались на дистанции 1 километр с хода и 1 километр с места, а также 500 метров (с хода и с места).

Среди машин, которые принимали участие в фестивале, — Jaguar F-pace, Audi RS 6, Segway Villain, Voyah Passion, Evolute i-Jet, а также уникальный электрический спортпрототип «Сарма 2 Evolute».

Отмечается, что каждая модель установила тот или иной рекорд в своем классе.

«В заезде с хода на дистанцию в 1 км «Сарма 2 Evolute» продемонстрировал максимальную среднюю скорость 186,248 км/ч, что выше чем существовавший рекорд 1977 года в классе А VIII 2», — подчеркивает портал.

Ранее сообщалось, что компания Land Rover готовится выпустить электрическую версию Range Rover Sport вскоре после выхода ее первого электрокара — классического Range Rover.