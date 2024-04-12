Эфиопия запретила авто с ДВС, невзирая на проблему электрификации

Власти Эфиопии приняли решение запретить ввоз всех неэлектрических автомобилей. Это связано с огромными тратами африканской страны на импорт ископаемого топлива, пишет журнал Naked Science.

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Почти шесть миллиардов долларов были выделены на эти цели в 2023 году, говорится в публикации. Уточняется, что более половины ископаемого топлива ушло на заправку машин.

Государство готовится к сокращению выбросов парниковых газов в транспортном секторе с 45 до 30,6 миллиона тонн к 2030 году, следует из данных десятилетнего плана развития Эфиопии. Кроме того, стало известно о планах африканской страны до 2050 года выделить 13,44 миллиарда долларов на зарядные станции, электромобили и электрические автобусы.

Вместе с тем издание со ссылкой на данные Всемирного банка пишет, что чуть более 54% жителей Эфиопии имеют доступ к электричеству.

«Кроме того, не стоит забывать об отсутствии инфраструктуры для зарядки таких машин и финансовой неспособности населения приобретать электромобили», - говорится в статье.

Ранее аналитики «Авто.ру Бизнес» сообщили, что предложение новых малолитражных автомобилей в России сократилось на 89% по сравнению с 2022 годом, составив 0,01% от всего рынка, а количество доступных моделей уменьшилось на 58,5%.