ЛиАЗ выпустит совершенно новый городской автобус

Отечественная новинка под названием Citymax 12 будет иметь кузов длиной ровно 12 метров, при том, что нынешний ЛиАЗ-529256 сразу на 41 сантиметр длиннее, но пассажиров вмешает меньше. Большей пассажировместимости удалось добиться за счёт снижения снаряженной массы.

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Как стало известно редакции Quto, сейчас Citymax 12 проходит сертификационные испытания на полигоне НАМИ. Кроме того, скоро автобус совершит длительное турне через Сургут, Тобольск, Минеральные Воды, Астрахань и Волгоград, чтобы инженеры испытали климатику, двигатель и другие системы.

В свою очередь, на самом заводе началась масштабная модернизация. Монтируется новая линия сварки каркаса кузова, а также дорабатываются скиды, на которые кузов устанавливают перед катафорезным грунтованием. Закупается оборудование для раскроя композитных материалов.

Что касается самого автобуса, то его дизельную версию впервые показали на прошлогодней выставке Comtrans. «Горожанина» планируют оснащать новейшим турбодизелем ЯМЗ-537: в газовой версии этот мотор при объёме 7,7 литра может выдавать до 300 л.с. и 1250 Н∙м.

Напомним, что авторы проекта смогли организовать одинаково широкие дверные проёмы. Благодаря этому возле остановок такие автобусы будут стоять меньше, чем другие. Кроме того, инженеры реализовали принцип «чистого пола», когда сиденья, кронштейны и поручни закреплены на бортах кузова.

У Citymax 12 есть «младший брат» — более компактная модель Citymax 9, которую выпускает Павловский автобусный завод. Такие машины можно повстречать во многих городах.