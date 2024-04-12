Состоялся старт приема предзаказов в России на битопливный BAIC U5 Plus

Марка BAIC объявил старт приема предзаказов на новинку модельного ряда бренда - битопливный автомобиль U5 Plus СNG с возможностью использовать в качестве топлива природный газ.

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Битопливный BAIC U5 Plus CNG - это новейшая разработка инженеров завода "Автотор", которая позволяет заправлять автомобиль как традиционным бензином, так и экономичным газом. Автомобиль обладает рядом преимуществ, включая возможность проехать при использовании бензина и газомоторного топлива в 1,5 раза дольше до следующей заправки.

В зависимости от версии, в седан BAIC U5 Plus CNG установлены один 80-литровый или два 39,1-литровых баллона с метаном, сжатым до 200 атмосфер. В обоих случаях баллоны размещены в багажном отделении. Такая компоновка обеспечивает максимально низкий центр тяжести автомобиля, повышая его устойчивость.

Природный газ в двигатель подается по газовой магистрали при помощи интегрированной топливной рейки. В дополнение к бензиновым форсункам установлены газовые форсунки, а также редуктор, фильтр, заправочное устройство.

Оборудование для использования газомоторного топлива монтируется непосредственно на заводе и не требует дополнительной сертификации. В ЭПТС битопливного BAIC U5 Plus CNG будет внесена соответствующая запись, что избавит покупателя от дополнительных согласований при регистрации автомобиля.

Кроме несомненного преимущества в виде битопливной конструкции двигателя, автомобиль всё также обладает полным набором комплектаций обычного BAIC U5 Plus - компактного городского седана. Длина BAIC U5 Plus CNG составляет 4660 мм, ширина 1820 мм, высота 1480 мм соответственно. Колесная база - 2670 мм, а дорожный просвет - 155 мм. Автомобиль в базе оборудован широким набором необходимых опций, а также систем пассивной и активной безопасности, включая системы ABS, ESP, помощи при подъеме по склону и датчик контроля давления в шинах.

Рекомендованная розничная цена битопливного BAIC U5 Plus стартует от 2 240 521 рубля.

Сделать предзаказ на автомобиль возможно во всех официальных дилерских центрах BAIC на территории России, а также на сайте бренда.