GAC разрабатывает батареи на 1000 км

GAC Motor готовится наладить выпуск твердотельных тяговых батарей с запасом хода более 1000 км к 2026 году. Об этом сообщает 3Dnews.ru со ссылкой на CnEVPost.

© Unsplash

Своими планами фирма поделилась в ходе мероприятия, посвященного началу опытного производства полностью твердотельных тяговых аккумуляторов.

Как отмечается, помимо 50-процентного превосходства над традиционными литийионными аккумуляторами с жидким электролитом по массовой плотности хранения заряда, твердотельные батареи разработки GAC увеличивают объемную плотность хранения заряда более чем на 52%.

Кроме того, подчеркивается, что твердотельные аккумуляторы более безопасны с точки зрения вероятности возгорания, они быстрее принимают заряд, а также в меньшей степени теряют свои свойства при высоких и низких температурах окружающей среды.

Через два года производитель предложит батареи покупателям электромобилей дочернего премиального бренда Hyper.

GAC Motor — китайская компания по производству автомобилей. Она была основана в 2008 году. Бренд GAC входит в пятерку ведущих производителей автомобилей Китая, демонстрирует высокую скорость развития и успешно интегрирует инновационные технологии и научно-исследовательскую деятельность в автомобилестроение.