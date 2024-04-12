Volkswagen заявила об инвестициях в 2,5 млрд евро в Китае

Volkswagen активизирует свои усилия в Китае, инвестируя 2,5 миллиарда евро ($2,68 миллиарда) в развитие своего центра в Хэфэе, Аньхой, с целью усилить свое присутствие на китайском рынке и сделать акцент на развитии электромобильного сегмента. Эта инициатива включает в себя начало подготовки к запуску производства двух новых моделей электромобилей, созданных в партнерстве с XPENG, с планами начать выпуск к 2026 году.

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Ральф Брандштеттер, представляющий Volkswagen Group и отвечающий за операции в Китае, заявил, что новый центр в Хэфэе значительно ускорит вывод на рынок новаторских технологий, поддерживая стремление компании к лидерству в производстве электромобилей, пишет SPEEDME.RU. Это заявление последовало за потерей Volkswagen статуса лидера по продажам в Китае, уступив пальму первенства местному производителю электромобилей BYD в 2022 году. В ответ на усиливающуюся конкуренцию, немецкий автопроизводитель анонсировал серию новых электромоделей для китайского рынка, надеясь вернуть себе позиции лидера.

Данный инвестиционный ход подчеркивает стратегическое желание Volkswagen укрепить свое влияние на крупнейшем в мире рынке электромобилей, увеличивая производственные мощности и ускоряя процесс инноваций. Эти усилия не только способствуют достижению целей Volkswagen в области электрификации транспорта, но и вносят вклад в продвижение экологически чистых технологий в автомобильной отрасли, закрепляя за компанией репутацию инноватора и лидера на рынке.