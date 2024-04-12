Объявлено начало продаж нового Audi Q6 e-tron в Европе

Audi презентует новую модель электромобиля Audi Q6 e-tron на европейском рынке, установив начальную цену в 77 950 евро (около 7,9 миллиона рублей по сегодняшнему курсу). Этот запуск ставит перед собой цель предложить альтернативу Porsche Macan, подчеркивая амбиции Audi в сфере создания высокоэффективных электромобилей.

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Специально разработанный на общей платформе с Porsche, Q6 e-tron выделяется инновационными технологиями и предлагает исключительное сочетание энергоэффективности и мощности. Двухмоторная конфигурация с общей мощностью в 388 лошадиных сил позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 5,9 секунды и достигать максимальной скорости 210 км/ч, пишет 32CARS.RU.

Ключевым преимуществом Q6 e-tron является его впечатляющая автономность на одном заряде — до 625 километров для базовой версии, что ставит его в число лидеров по данному показателю среди электромобилей. Для тех, кто стремится к ещё большей мощности, доступна модификация SQ6 e-tron с общей мощностью 490 лошадиных сил, которая может достигать 100 км/ч за 4,4 секунды, при этом обладая запасом хода до 589 километров. Стоимость этой версии составляет 89 950 евро (около 9,1 миллиона рублей).

Audi уже открыла предварительные заказы на Q6 e-tron, а в ближайшее время планируется расширение модельного ряда, включая варианты с задним приводом и аккумуляторами различной ёмкости. Таким образом, Audi подтверждает своё стремление к инновациям в электромобильной индустрии, предлагая автомобили, отвечающие современным требованиям водителей к мощности, экономичности и экологической чистоте.