В Европе состоялся запуск новой версии электрокара Tesla Model Y

Tesla расширяет модельный ряд Model Y, добавляя новую опцию Long Range с одним задним двигателем. Этот вариант, предлагающий до 600 км пробега на одном заряде по стандарту WLTP, представлен по цене 48 990 евро, как указано в конфигураторе на сайте компании.

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Эта модель занимает промежуточное место между стандартной версией с задним приводом и мощными версиями Long Range Dual Motor и Performance, предлагая лучшие показатели ускорения до 100 км/ч в 5,9 секунды. Tesla не раскрыла полных технических деталей, но предполагаемое увеличение мощности и схожий вес с базовой моделью свидетельствуют о повышении производительности, пишет SPEEDME.RU.

Средний расход энергии составляет 14,9 кВт/ч на 100 км по заявлению компании, хотя в описании продукта фигурирует 15,5 кВт/ч на 100 км. Зарядка новой модели возможна до максимальной мощности в 250 кВт, как и у других полноприводных версий. Данное дополнение позволяет Tesla усилить конкуренцию с Volkswagen ID.4 Pro, который при сопоставимых характеристиках мощности и ускорения до 100 км/ч обладает меньшей дальностью пробега.

Новая версия Model Y Long Range RWD превышает по параметрам VW, предлагая более высокие характеристики при сопоставимой цене, учитывая временные скидки от Volkswagen. В стандартное оснащение включены тепловой насос и шины с оптимизированным сопротивлением качению, давая покупателям больше вариантов для выбора идеальной версии Model Y, отвечающей их требованиям и бюджету.