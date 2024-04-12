Mercedes-AMG разрабатывает электрический супервнедорожник

Подразделение Mercedes-Benz AMG разрабатывает электрический супервнедорожник мощностью более 1000 лошадиных сил, его запуск намечен на 2026 год. Об этом сообщает Motor1.com.

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По данным портала, внедорожник не будет иметь ничего общего с другими продуктами марки Mercedes-Benz. Его планируют построить на новой платформе AMG.EA. Размеры автомобиля сопоставимы с концепцией Vision AMG, что позволит ему конкурировать с Lotus Eletre, будущим трехрядным электрическим SUV от Porsche и BMW XM.

Известно, что AMG планирует представить концепцию внедорожника за несколько лет до запуска серийной модели. Предположительно, он будет иметь два мотора, поскольку получит полный привод, а его суммарная мощность составит более 1000 лошадиных сил.

По слухам Mercedes уже вносит изменения на своем заводе в Зиндельфингене, чтобы адаптировать его под производство нового внедорожника.