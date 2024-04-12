В Bugatti утверждают, что их Bolide сопоставим с гиперкарами «Формулы-1»

Производитель автомобилей Bugatti заявил, что их Bolide, тестирование которого недавно было завершено и скоро начнет поставляться клиентам, сопоставим с гиперкарами «Формулы-1». Правда это или нет, выяснил Motor1.com.

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По данным портала, Bolide имеет мощность 1578 лошадиных сил, которую ему дает двигатель W-16, что соответствует показателям уличных версий. При этом он значительно легче, весит он примерно 3200 против 4300 фунтов полноразмерного Chiron. Современные гиперкары «Формулы-1» имеют мощность около 1000 лошадиных сил, но выгоднее Bolide по весу.

В плане скорости спортивный автомобиль Bugatti ограничен 236 милями в час. При этом текущий рекорд скорости гиперкаров «Формулы-1» составляет 231 милю в час. Также сравнили высокую управляемость автомобилей: Bolide способен разгоняться до 2,5 g в поворотах, а гиперкары чемпионата — до 5 g.

Таким образом у Bugatti Bolide есть все шансы показать неплохие результаты на треке. Однако Motor1.com считает, что это вряд ли произойдет, поскольку производитель намерен выпустить всего 40 таких гиперкаров, стоимость одного составит четыре миллиона долларов. По мнению портала, большая часть этих автомобилей окажется в климатически контролируемых коллекциях.