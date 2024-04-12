«Трактор будущего» из Белоруссии показали вживую

Минский тракторный завод показал вживую проект автономного трактора BELARUS 3523i. Видео появилось у Hi-Tech Mail.ru.

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Там напомнили, что первые сообщения о тракторе появились еще в 2021 году. На данный момент трактор находится на этапе испытаний, разработкой ПО занимаются специалисты из Брестского государственного технического университета.

BELARUS 3523i оснастили гибридной дизель-электрической установкой мощностью 350 лошадиных сил. За навигацию в тракторе отвечает GPS и сети 5G.

В перспективе BELARUS 3523i сможет планировать маршруты и распознаванию объектов при выполнении сельскохозяйственных работ. Предполагается, что появление беспилотной сельскохозяйственной техники повысит продуктивность с/х работ и позволит осуществлять их вне зависимости от погодных условий и времени суток.