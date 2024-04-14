Состоялась премьера Chery iCar X25, которая может стать убийцей Mitsubishi Delica

Компания Chery и её подразделение Zhimi Technology показали несколько новинок, в числе которых - концептуальный микровэн iCar X25.

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Никаких подробностей об автомобиле на данный момент нет. Складывается впечатление, что даже в самих компаниях пока окончательно не определились с тем, каким он должен быть. Единственное, что было сказано представителями Chery и Zhimi: серия X изменит представление об однообъёмниках и откроет новый сегмент рынка.

Известно лишь то, что у iCar X25 будет полностью электрическая силовая установка. Судя по коротким свесам, компактной базе и клиренсу на X25 можно будет совершать вылазки на бездорожье. В чём-то iCar X25 близок к семейству Mitsubishi Delica.

Сколько X25 будет добираться до серийного производства, пока не сообщается. В линейке iCar есть одна серийная модель - iCar 03. Готовым к выпуску выглядит внедорожный iCar V23.