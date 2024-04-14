Посмотрите на почти рекордный круг BMW M3 CS по Нюрбургрингу

В начале 2023 года состоялась премьера BMW M3 CS — самый экстремальный вариант седана последнего поколения объединил в себе черты базовой модели и экстремального купе BMW M4 CSL. Это один из самых быстрых и эксклюзивных седанов в мире, который к тому же будет выпущен тиражом менее 2000 экземпляров. Осенью 2023 года марка отчиталась, что её модель в руках заводских специалистов проехала рекордно быстрый круг по культовой трассе Нюрбургринг. Теперь новинка оказалась в руках журналистов.

BMW M3 CS позаимствовала у BMW M4 CSL 550-сильный 6-цилиндровый 3,0-литровый двигатель с двойным турбонаддувом и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Однако если топовое купе имеет задний привод, то флагманская версия седана оснащается полноприводной трансмиссией с дрифт-режимом.

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Под управлением заводского тест-пилота BMW Йорга Вайдингера, который ещё и является гоночным инструктором на Нюрбургринге, седан прошёл 20,8-километровый круг за 7:28.76, а более короткую 20,6-километровую версию трассы — за 7:23.97.

Тест-пилот издания Sport Auto Кристиан Гебхардт проехал 20,6-километровый вариант круга за 07:27.19. В заезде журналист использовал абсолютно стандартный BMW M3 CS, обутый в шины Michelin Pilot Sport Cup 2. Зачётная попытка состоялась в октябре 2023 года — представителю прессы не хватило совсем чуть-чуть до рекорда в исполнении заводского специалиста.

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