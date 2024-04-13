Почему «китайцы» поглощают мировой рынок

Ещё 10 лет назад покупка китайского автомобиля вызывала насмешку, потому что это были низкокачественные машины с дизайном, который подражал европейским и японским моделям. Теперь весь мир берёт пример с Китая, когда речь заходит об инновационных электромобилях. При этом несмотря на революционные решения, китайские модели остаются одними из самых доступных на мировом рынке.

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Технологии

Тенденции рынка показывают, что автомобилисты ценят обилие экранов и инновационных технологических функций. Одним из последних нашумевших проектов стал электромобиль от компании Xiaomi, которая обычно ассоциируется у широкой публики со смартфонами и другой мелкой электроникой.

Новый SU7 — пятидверный лифтбек настолько понравился китайской публики, что за первые полчаса продаж было продано 50 тыс. экземпляров. Цена SU7 составляет 215 900 юаней (около 30 тыс. долларов), что ниже цены базовой Tesla Model 3 примерно на 4 тыс. долларов. Версия Max продаётся за 299 900 юаней (41 500 долларов). При этом китайский автомобиль превосходит Model 3 по дальности хода: 700 км в базовой версии и 830 км в комплектации Pro.

Китай показал, что уже в базе могут быть доступны современные функции, экраны, дизайнерская отделка, панорамный люк и другие атрибуты топовых комплектаций у европейских брендов.

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Ставка на массовое производство

Многие европейские и американские бренды выпускают электромобили в ограниченном количестве. Миллиардные инвестиции в производственные мощности и цепочки поставок призваны изменить ситуацию, но пока электромобили остаются нишевым продуктом во всём мире, кроме Китая. BYD преуспел в массовом производстве электромобилей до такой степени, что стал одним из самых продаваемым. Так, среди электромобилей в Поднебесной лидирует BYD, заметно опережая конкурентов. В 2023 году производитель продал 2,7 млн автомобилей. Второе место в Китае заняла Tesla с показателем чуть более 600 тыс. машин. Разница колоссальная.

Это можно назвать хитрым восточным подходом: автомобили борются за каждого покупателя в бюджетном ценовом сегменте, тем самым повышается количество проданных машин, увеличивается количество поклонников, клиентов, повышается лояльность и узнаваемость.

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Доступные цены

Электромобили во всём мире стоят дорого, даже в базовых комплектациях. Например, самым дешёвым электромобилем в США сейчас является Nissan Leaf, цена которого составляет 29 280 долларов. В России — Evolut i-Pro стоимостью от 2 млн рублей, который по сути тоже является китайским автомобилем. КНР популяризировал низкоскоростные EV, которые, по сути, являются гольф-карами с большим количеством стёкол и опций комфорта.

Это популярный выбор для городских жителей, которым не нужно выезжать на автострады. BYD, GWM, Wuling и другие известные компании выпускают компактные и доступные электромобили стоимостью 10−20 тыс. долларов. Европейская комиссия даже организовала проверку китайских брендов на предмет того, не получают ли они слишком большие субсидии от государства, которые позволяют им так сильно демпинговать цены. Стоимость китайских моделей в Европе примерно на 20% ниже конкурентов.

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Слияние с другими марками

Почти каждое крупное автомобильное приобретение или слияние за последнее десятилетие происходило с участием китайской компании. Например, Lotus и Volvo, которые раньше испытывали финансовые трудности, теперь процветают благодаря инвестициям Geely. Также китайскому гиганту принадлежат бренды Smart, Polestar, LEVC и другие. Более того, Geely владеет 17% акций Aston Martin. Американские Ford и GM тоже объединяются с китайскими партнёрами ради развития технологий и снижения затрат.

Volkswagen в прошлом году приобрёл платформу Xpeng, потому что не поспевает за темпом развития китайских марок. По той же причине Audi будет выпускать электромобили совместно с SAIC. Stellantis воспользуется программным обеспечением Leapmotor. Существует несколько десятков примеров, когда китайские автомобили продаются под названиями именитых брендов.

Китай уже давно считается фабрикой для многих производств, не только автомобильных. Его важность для отрасли стала ещё более очевидной во время пандемии COVID-19, когда из-за приостановки работы и логистики весь мир на себе ощутил кризис. Полупроводники являются жизненно важным компонентом всех автомобилей, особенно EV.

Китайские производители могут себе позволить не закупать батареи для электромобилей в других странах и не платить за логистику. Крупнейшие производители батарей располагаются в Азии, большинство из них — в Китае. Европейские автопроизводители напрямую зависят от поставок из КНР. Главный мировой лидер литиевых батарей — компания CATL. Ей принадлежит 34% всего мирового рынка и половина китайского рынка. Второй по величине китайский производитель аккумуляторов для автомобилей — BYD. Два производителя охватывают почти весь китайский рынок, а также поставляют свои аккумуляторы для Tesla, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Volvo, Porsche, Audi, Stellantis.

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Соперничество с мировыми суперкарами

Китай не славится суперкарами, но недооценивать их ни в коем случае нельзя. Nio EP9 потряс мир, покорив Нюрбургринг всего за 6 минут и 45,9 секунды. NIO EP9 оснащён самым мощным в мире электрическим двигателем, мощность которого составляет 1 341 л.с. Благодаря ему, EP9 может развить максимальная скорость 312 км/ч. Разгон до ста занимает 2,8 секунды.

BYD Yang Wang U9 тоже привлекает к себе внимание благодаря инновационной подвеске, позволяющей танцевать, подпрыгивать и ездить на трёх колёсах. Суперкар генерирует 1300 лошадиных сил, а время разгона до ста составляет 2,36 секунды.

Мощность Aion Hyper SSR составляет 1 224 л.с. и 1 230 Нм. Время разгона до «сотни» у топовой версии занимает 1,9 секунды. Для сравнения: самый быстрый электромобиль в мире, Rimac Nevera, достигает «сотни» за 1,8 секунды!

Сейчас существует не так уж и много западных производителей, которые выпускают электрические гиперкары. В то же время BYD, Geely, Nio и другие китайские марки привлекают к себе внимание яркими суперкарами, а затем предлагают массовому потребителю дешёвые автомобили.

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Дизайн

По данным ВЦИОМ, россияне считают китайские автомобили красивыми. Также считают множество автомобилистов по всему миру. Прошли те времена, когда китайские производители слепо копировали экстерьер западных и японских марок. В нынешнем автомобильном климате роли в этой борьбе, похоже, поменялись местами. Теперь производители открыто заявляют, что при создании своих автомобилей они ориентируются на вкусы и стили китайского рынка, поскольку именно здесь наблюдается наибольший рост. Китай стал настолько популярной страной для дизайнеров, что даже привлёк экс-дизайнеров именитых производителей, которые раньше создавали внешность для Lamborghini, Bentley, Audi, Mercedes, Rolls-Royce, а теперь из-под их руки выходят массовые китайские модели.

Некоторые китайские автомобили, конечно, до сих пор получают сомнительный дизайн, но то же самое можно сказать и о многих европейских, американских и японских машинах.