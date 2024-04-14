Объявлены цены на «Москвич 6» 2024 года. Сколько стоит «свежий» автомобиль

Модельный ряд автомобилей «Москвич» в текущем месяце пополнился еще одной новинкой, которая выпускается как модель под индексом «6».

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Российский автомобильный завод «Москвич» не только официально представил обновленную модель «Москвич 6», но и назвал стоимость.

«Москвич 6» доступен в двух обновленных комплектациях, это «Комфорт» и «Бизнес». Версия «Комфорт» оснащается 1,5-литровым бензиновым мотором, мощностью 136 лошадиных сил, вариатор, привод передний. Автомобиль реализуется по цене от 2 200 000 рублей. В сравнении с версией 2023 года, он подорожал на 3% или 64 000 рублей.

Комплектация «Бизнес» оценена в 2 336 000 рублей, в ее оснащение вошли 1,5-литровый бензиновый силовой агрегат, мощностью 136 или 174 лошадиные силы и CVT. Если сравнить стоимость автомобиля 2023 года выпуска и текущего, то отмечено подорожание на 2,7%.

Также «Москвич 6» выпускается и в комплектации «Техно», но в настоящее время он недоступен с обновленной трансмиссией, которая будет шестиступенчатой роботизированной. Стоимость автомобиля в актуальной комплектации в настоящее время оценивается в 2 626 000 рублей. В движение транспортное средство приводит 1,5-литровый мотор, мощностью 174 лошадиный силы.

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Напомним, что решение о возобновлении выпуска автомобилей под маркой «Москвич» было принято в 2022 году на фоне ухода с российского рынка большого числа западных автомобильных брендов. Автомобили «Москвич» собираются на китайской платформе JAC, которая адаптирована под российские условия эксплуатации. Решение о выпуске «Москвича» на китайской платформе обосновано тем, что таким образом было сокращено время на разработку нового кроссовера.

Автомобильный ряд «Москвич» в настоящее время представлен тремя моделями: кроссовер «3», электрокроссовер «3е» и седан «6».