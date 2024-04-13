На двух федеральных трассах России повысят скоростной режим

В России повышается скоростной режим на ряде участков М-4 «Дон» и М-11 «Нева». Об этом сообщает пресс-служба компании »Автодор».

«С 15 апреля повышенный скоростной режим вводится на участках М-4 «Дон» с 296 по 322 км в обход Ефремова в Тульской области и с 1091 по 1119 км в Ростовской области. Разрешенная скорость вырастет с 90 км/ч до 110 км/ч», — говорится в сообщении.

Также с 15 апреля устанавливается скоростной режим в 130 км/ч на трассе М-11 «Нева» от 59 км в Московской области до Санкт-Петербурга.

До этого стало известно, что прокуратура Ростовской области подала иск в суд против госкомпании «Автодор» с требованием привести в нормативное состояние трассу М-4 «Дон», которой та управляет.

«Автодор» утверждает, что указанные в иске проблемы, связанные с качеством дорожного полотна, уже устранены. При этом госкомпания признает, что некоторые участки трассы действительно находятся в плачевном состоянии из-за отсутствия капитального ремонта, растущей нагрузки на дорогу на фоне СВО и частых переходов температуры через 0°C зимой.